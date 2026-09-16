Y a quienes no deja de perseguirlos el señalamiento de traidores es a los Yunes —bueno, a dos de ellos—. Y es que sitio donde se aparecen, sitio donde siguen saltando inconformes con la decisión de Miguel Angel Yunes Márquez, arropado por Miguel Angel Yunes Linares, de haber aportado el voto decisivo que permitió la Reforma Judicial impulsada por la 4T. Ahora el segundo el que fue increpado en el aeropuerto: “¡Puro traidor veracruzano!,¡sinvergüenza! A ti te hablo, Yunes, sinvergüenza, vas a pagar!”, gritó un pasajero instalado en la sala de abordaje. El exgobernador de Veracruz frenó su paso y fue a encarar a quien lo interpelaba: “¡¿qué te pasa?!”. Pero el pasajero volvió a la carga: “traicionaste”. Yunes, visiblemente furioso:, sólo atinaba a responder que “no traicioné a nadie; dígame qué se le ofrece”. El pasajero no se arredró: “decirte que eres un traidor”. Yunes le lanzó un reto aparentemente a resolver las cosas de otra manera: “órale, ven acá”, pero que al final no lo sostuvo pues empezó a alejarse. “Gusto me daría”, le dijo el hombre que luego subió el video que documentó este episodio. Uf.