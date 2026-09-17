El Grito en la Cuauhtémoc

Hablando de las ceremonias conmemorativas del Grito de Independencia, es sabido que cada gobernante le suele imprimir un sello particular. Por lo que nos piden no perder de vista el de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien el martes pasado, ante una explanada a reventar, arengó —después de mencionar a varios héroes de la gesta independentista—: “¡Vivan los padres y madres buscadoras!”, “¡Vivan quienes defienden la libertad!”, “¡Viva la sociedad civil!”, “¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado!”; “¡Viva la resistencia democrática!”. Los asistentes al acto respondieron con los respectivos vivas. La propia alcaldesa hizo después una publicación en sus redes: “Mi segundo Grito de Independencia. Un sueño hecho realidad y un momento que voy a guardar para siempre. Porque gritar ¡Viva México! también es recordar lo que significa ser libres: tener el valor de defender nuestra tierra, nuestra gente y nuestro futuro”.