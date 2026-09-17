El juego de las sillas

Que en Morena ya traen en mano lápiz, papel y goma para reacomodar sus posiciones en las comisiones del Senado; sin embargo, por ahí advierten, antes de repartir tareas habrá que esperar a que termine una peculiar versión guinda del juego de las sillas. Y es que entre 13 y 14 legisladores pidieron licencia para ir a buscar coordinaciones estatales rumbo a 2027 —candidaturas, pues— y ahora, concluida buena parte de esas definiciones, habrá que ver quiénes volverán para ocupar sus escaños. El líder de los senadores morenistas, Ignacio Mier, adelantó que será hasta la próxima semana cuando se definan las presidencias de estas comisiones. Entre las sillas pendientes está la de Estudios Legislativos, que dejó vacante Enrique Inzunza. Y también está por verse el regreso de quienes se levantaron de su lugar en busca de otro y no lo consiguieron, como Raúl Morón, quien quería apuntarse por la gubernatura de Michoacán. Así que primero habrá que contar a los que regresan y después repartir asientos. ¡Que nadie pare la música!

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