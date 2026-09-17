Pirotecnia concentró auxilio de paramédicos

Pese a restricciones locales y a los llamados oficiales para limitar su uso, la pirotecnia volvió a figurar entre las principales causas de atención durante las Fiestas Patrias de este año. La Cruz Roja Mexicana reportó 118 personas auxiliadas en el país, de las cuales 16 requirieron traslado a unidades médicas.

Del total registrado hasta las tres de la madrugada del 16 de septiembre, 75 fueron mujeres y 43 hombres. Para responder a las emergencias, la institución desplegó mil 625 paramédicos, 334 ambulancias, 27 motocicletas y 13 unidades de rescate.

Los fuegos artificiales aparecieron entre los principales motivos pese a las restricciones adoptadas en distintos puntos del país. En Ciudad de México, el Metro activó el plan Cero Pirotecnia para impedir su ingreso, transporte y venta, mientras Nuevo León prohibió estos artefactos dentro de sus festejos oficiales.

7 ambulancias se desplegaron en Toluca

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pidió evitar su uso ante el riesgo de quemaduras y lesiones graves. El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda que niñas y niños no los manipulen y mantenerlos lejos de viviendas, vehículos y depósitos de gas.