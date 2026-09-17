Todos unidos… los presentes

Nos hacen ver que la palabra más repetida en Morena después de definir a sus coordinadores estatales rumbo a 2027 ha sido “unidad”. El detalle es que no todos parecen haber recibido el memo con el mismo entusiasmo. En Quintana Roo, mientras Eugenio Gino Segura era presentado como nuevo coordinador, simpatizantes del exjefe de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, acompañaron el anuncio con gritos de “¡fraude!”. En Zacatecas, la designación de Verónica Díaz tampoco estuvo exenta de reclamos. Y en Baja California, donde Julieta Ramírez llamó a dejar atrás el proceso interno para caminar “juntos, unidos y organizados”, hubo una ausencia que nadie pudo ignorar: la del PT; su líder estatal, Jaime Bonilla, no estuvo en la proclamación. Pero nos dicen que para nadie es una sorpresa que este tipo de pugnas se estén dando. Así que las dirigencias todavía dejaron un tiempecito de colchón para acomodar inconformidades antes de 2027. Porque, eso sí, una cosa es llamar a cerrar filas y otra conseguir que todos lleguen a formarse.

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