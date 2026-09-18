Aclarando vínculos

Nos hacen ver que el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal, ya salió en defensa de Verónica Díaz —su excuñada—, quien recientemente fue designada coordinadora —y eventual candidata— del partido en Zacatecas, ante los señalamientos que pretenden vincular su nombramiento con lo que algunos llaman el “monrealato” en la entidad. “Yo le tengo mucho respeto a Verónica”, dijo el legislador zacatecano, quien, pese a reconocer el parentesco que alguna vez tuvo con Díaz, consideró injusto que se le ataque “por tener algún vínculo con los Monreal”. Esta defensa, también nos recuerdan, llega mientras el morenista José Narro Céspedes mantiene cuestionamientos sobre el proceso interno que dio el triunfo a Díaz, aun cuando la dirigencia sostiene que ésta se impuso en las cinco encuestas realizadas. Curiosa tarea le tocó, pues, a don Ricardo: explicar por qué no debería vincularse políticamente a Verónica con su familia. Así la cosa.