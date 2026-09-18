Nos cuentan que nada gustó a la embajada de China en México, a cargo de Chen Daojiang, que la de Estados Unidos publicara en la víspera de las fiestas patrias, el pasado 15 de septiembre, un mensaje en el que se critica que una buena parte de los símbolos con los que se celebra la Independencia de nuestro país provengan de la nación oriental y que incluso refiriera la expresión “Viva México, Made in China”. Ocurre que la legación a cargo de Ronald Johnson efectivamente retomó información de una nota periodística que refiere que muchos fuegos artificiales, matracas y hasta banderas de México se importan de China: “La industria textil enfrenta competencia desleal con productos importados, principalmente de China”. El caso es que una vez pasadas las fiestas, los chinos acusan que los estadounidenses buscaron “sembrar cizaña y discordia” con su mensaje en redes. “Lo que ha hecho esta embajada (la de EU) carece de las mínimas cortesías diplomáticas”, indicó. Uf.