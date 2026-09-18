¿Encargado hasta nuevo aviso?

Cuentan que aunque el proceso electoral 2026-2027 ya arrancó en el INE, hay una definición que todavía espera turno: ¿quién ocupará de manera definitiva la Secretaría Ejecutiva? Dicen que representantes partidistas y consejeros ya empezaron a presionar a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, para que no se haga y aclare si Roberto Carlos Félix López —de quien se recuerda que trabajó con ella en el instituto electoral de Sonora— continuará como encargado de despacho durante este ciclo o si presentará una propuesta para designar titular definitivo. Habrá que recordar que Félix asumió temporalmente tras la intempestiva renuncia de Claudia Arlett Espino, apenas un día antes del inicio formal del proceso electoral. Así que mientras partidos, consejeros y funcionarios ya tienen encima el calendario de 2027, una de las posiciones centrales del Instituto sigue acompañada de dos palabritas: “encargado de”. El proceso ya tiene fecha de inicio; lo que todavía no tiene fecha es cuándo dejará de ser provisional quien ayuda a conducirlo.