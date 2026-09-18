De aspirante a promotor

Vaya giro el que dio el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, en la carrera por la alcaldía Cuauhtémoc. Apenas en junio, el diputado morenista levantaba la mano para buscar esa demarcación y hasta presumía mediciones con las que aseguraba que el partido —con él— podía recuperarla; bueno, hasta renunció también a la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno de Aguascalientes. Tres meses después parece que sus aspiraciones cambiaron de destinatario: ahora salió con que le cede el paso a una de las figuras más prominentes de la cúpula guinda, Citlalli Hernández. En una entrevista televisiva, Ávila aseguró que existe consenso y que no encuentra a alguien que no le diga que la exsecretaria de las Mujeres es “la mejor opción” para Cuauhtémoc, por lo que su convicción ahora es respaldarla. Así que el diputado pasó de explicar por qué él podía recuperar la alcaldía a explicar por qué debería hacerlo otra persona. Qué tal.