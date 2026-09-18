Denuncia, pero selectiva

Mucho llamó la atención la denuncia que presentó ayer Movimiento Ciudadano ante el INE contra —sólo algunos— morenistas que, desde su perspectiva, andan incurriendo en actos anticipados de precampaña y campaña. Y el asunto, nos dicen, ya no es cuestionar si tiene o no razón, pues eso les tocará determinarlo a las autoridades competentes. Quienes han seguido de cerca el pulso partidista con miras a 2027 se preguntaron por qué los naranjas se fijaron apenas en unos cuantos perfiles, entre ellos Imelda Castro (Sinaloa), Eugenio Gino Segura (Quintana Roo), Julieta Ramírez (Baja California) y Verónica Díaz (Zacatecas), entre otros, cuando Morena ha venido presentando coordinadores en distintas entidades. De ahí que algunos se pregunten si realmente hay una intención de los emecistas por cuidar el proceso electoral de malas prácticas o si, más bien, ya están más entrados en el picoteo de la competencia política. Veremos.
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