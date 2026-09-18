Y siguen las ceremonias del Grito dando de qué hablar y desafortunadamente no para bien. Ahora se conoció el caso de Amado Alcántar, comisario del pueblo de Bacobampo, en el municipio de Etchojoa, en Sonora, quien decidió encabezar su propio Grito, sólo que le falló algo fundamental: usar una bandera oficial de México, es decir, con los colores ordenados correctamente y no una, como ocurrió en su caso, con los colores al revés y dispuestos de manera horizontal —lo que llevó a muchos a pensar que había usado una de Hungría—. Por lo anterior, Amado, nos comentan, ofreció disculpas. “Aquí con el tema de nuestra bandera… Un saludo para mi pueblo que tanto lo quiero. El tema fue un error de nuestra parte que nuestra bandera estaba mal acomodada, ése fue el gran error por andar apurados… Espero nos comprendan”. Ahí la disculpa y otra prueba de cómo muchos se empeñan, por acción u omisión, en que El Grito se vuelva un cotorreo.