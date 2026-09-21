Amagos tras la derrota

Muchas cejas se levantaron, nos comentan, al escuchar la advertencia que lanzó el fin de semana Rafael Marín Mollinedo: “El que se hayan quedado estas gentes con la gubernatura no quiere decir que se van a quedar con el estado”. Es sabido que el extitular de Aduanas perdió la encuesta de Morena para elegir al coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo ante Eugenio Gino Segura. Algo que evidentemente nada le gustó, como no le ha gustado a otros actores políticos en procesos de otras entidades. Sin embargo, es sabido también que desde su origen ésas ha sido las reglas del partido guinda: el que pierde cierra filas. En el caso de Marín el amago fue más allá, porque advirtió que “nosotros tenemos a la gente”. ¿Qué significa exactamente la advertencia? ¿Será que Marín se cobijará entre las opciones de oposición?, ¿viene una negociación ruda de las tajadas de pastel?, ¿o es una especie de guerra de tribus como había en el PRD, pero ahora en Morena? Pendientes.