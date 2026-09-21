Con la novedad de que un funcionario de Estados Unidos se refirió a los políticos que cooperan con los cárteles para facilitar el tráfico de drogas, incluso dentro de su propio país. Resulta que en una entrevista con una cadena de televisión estadounidense, la zarina antidrogas, Sara Carter, advirtió que “si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos, si lo averiguamos, los buscaremos y los haremos rendir cuentas por ello”. Resulta relevante el dicho de la directora de la Oficina de Política Nacional de EU contra las Drogas, porque se refiere a una parte del problema que no se suele poner tanto sobre la mesa pública. Es sabido que el Gobierno de México reiteradamente ha preguntado qué hace el Gobierno estadounidense para atender la situación también del otro lado en temas de narco. Nos plantean, sin embargo, no perder de vista que habla de actuar ante casos en los que estén involucrados igualmente políticos mexicanos.