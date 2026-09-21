Y en Zacatecas…

Y hablando de pleitos internos nos piden no perder de vista lo que pase en el caso Zacatecas. Y es que quienes conocen del entramado electoral opinan que, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo ramal político y citan lo anterior en función de que el diputado morenista José Narro Céspedes prepara una movilización para protestar en contra de… Morena. Aspirante a ser coordinador de la Defensa de la Transformación en la referida entidad, el legislador se unió a la fila de perfiles no sólo del partido guinda, sino del PT y del Partido Verde, inconformes con el resultado que dio por ganadora de la encuesta interna a Verónica Díaz Robles, excuñada del actual gobernador, David Monreal. Nos cuentan que, según sus datos, él está en empate técnico con la senadora con licencia. “Estamos preparando para la próxima semana un encuentro muy importante; vamos a llenar la Plaza de Armas… vamos a demostrar por qué el Frente Popular de Lucha de Zacatecas es la fuerza pilar y motor de Morena a nivel estatal”, amagó el expetista. Uf.