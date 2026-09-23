Todos juntos... pero no revueltos

Vaya fotografía la que nos dejaron ayer los integrantes de la 4T. Mientras el presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguraba que el PT “no se va a ir” y que las diferencias se resolverán con “diálogo, diálogo, diálogo”, el líder de los senadores verdes, Manuel Velasco, recomendaba —con copia para quien le quede el chaleco— no ser soberbios porque los asientos petistas en el Congreso pueden representar la diferencia entre ganar y perder. Justo en esta coyuntura, desde la propia Morena, la senadora Reyna Celeste Ascencio admitía que en el proceso rumbo a 2027 de su natal Michoacán no hubo del todo “piso parejo”, aunque pidió acatar los resultados y mantener la unidad. Lo que nos hacen ver es que estas expresiones no son más que un cuadro típico de las reuniones familiares: unos reclaman el piso, otros piden que los escuchen y otros más recuerdan cuánto pesan sus voces y sus votos. A pesar de eso, todos salen juntos en la foto y hasta sonriendo, aunque debajo de la mesa sobren los pisotones. ¿Será el caso?

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