Una bandera, dos posturas

Nos hacen ver que la discusión sobre prohibir la doble nacionalidad en altos cargos públicos —como Presidencia, gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX— terminó colocando en el centro del debate algo mucho más abstracto que lo que pueda indicar un pasaporte: la lealtad. Desde el flanco oficialista, Morena, PT y Verde defendieron ayer en San Lázaro que quien aspire a los puestos ya mencionados deben ser mexicanos y nada más, bajo el argumento de que quien representa al Estado no puede mantener compromisos con dos países. Del otro lado, las bancadas del PAN, PRI y MC cuestionaron que tener dos nacionalidades signifique tener dos lealtades y advirtieron que esta iniciativa abre una peligrosa vía que puede restringir derechos políticos. Así, el encontronazo fue llevado por la oposición a preguntarse cuál es la verdadera vía para garantizar la independencia: “La soberanía democrática se protege con instituciones sólidas y Estado de derecho”, dijeron desde el panismo. Nos explican que aun cuando la reforma ya se aprobó en la Cámara baja, aún falta un buen tramo de dimes y diretes, ya que todavía resta la ruta del Senado. Pendientes.

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