Y que les cae El Chapulín Colorado

Con la novedad de que se les apareció el verdadero Chapulín Colorado a quienes usaron la identidad visual del famoso personaje de la TV para, según trascendió, promover la eventual postulación de Citlalli Hernández a la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que resulta que ayer Grupo Chespirito aclaró que “no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político”. Lo anterior, nos comentan, a raíz de que se conocieron imágenes de personas pintando con aerosol la imagen de un corazón con una CH y la silueta del personaje con la leyenda “nos une”. Nos comentan que la morenista ya reaccionó para, primero, decir que está concentrada en su cargo actual en el guinda y, segundo, rechazar que le quieran atribuir falsamente las referidas pintas. “¡Qué cosa con tanta información falsa que circula!, escribió. Por lo pronto, nos comentan, los que mandaron a hacer chalecos con la CH para quien sea que vayan a promover tendrán que cambiar el logo. Uf.

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