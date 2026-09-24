Destaca en Binational Convention

Nos cuentan que la presentación de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, dejó un muy buen sabor de boca a los asistentes a la Binational Convention 2026, que organiza The American Society of Mexico. Dato relevante el que dio sobre el intercambio bilateral entre Guanajuato y Estados Unidos, que en 2025 rondó los 47 mil 700 millones de dólares. “Para nosotros como estado es muy importante mantener una relación firme, sólida, de confianza y de colaboración con EU”, refirió. Es sabido que Guanajuato compite ya a escala global en industria, infraestructura, talento y calidad de vida, pero ha quedado claro que ahora también se prepara para hacerlo más en nuevas tecnologías, manufactura avanzada y cadenas de valor. En su participación, por cierto, Libia Dennise mencionó palabras que suelen ser música para los oídos de los inversionistas: que su estado ofrece certeza de mercado, certeza operativa, certeza de talento y capacidad de evolución. Ahí el dato.