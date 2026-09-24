El ascenso de la iniciativa

Dicen que el ascenso y descenso del futbol mexicano ya juega su propio torneo en el Senado. Movimiento Ciudadano, por conducto de Clemente Castañeda, presentó una iniciativa para incorporar el mérito deportivo a la ley y abrir la puerta al regreso de un sistema que fue desechado desde 2020. Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, dio una señal de coincidencia con el legislador opositor —algo raro en estos tiempos—: “Sí va”, dijo sobre la propuesta. Eso sí, antes de que alguien festeje el gol, señaló que Morena quiere escuchar a la Federación Mexicana de Futbol, a la Liga MX y a los equipos antes de avanzar con el dictamen. Mier incluso se declaró convencido de que deben recuperarse el ascenso y descenso y el mérito deportivo. Así que la iniciativa naranja parece haber superado ya la primera división legislativa, aunque todavía le quedan varios partidos por jugar. Porque para que vuelva el ascenso a las canchas, primero tendrá que conseguir el suyo en el Congreso.