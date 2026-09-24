De gran interés, nos comentan, resultó la presentación del libro El día que cayó El Mencho, de José Luis Montenegro, periodista experto en temas de crimen organizado y coconductor del podcast Narcomundo. Fue la periodista Mónica Garza quien presentó con el autor este trabajo que escudriña la vida de quien hasta antes de ser abatido, fuera considerado el narcotraficante más violento y más buscado, incluso, en un momento, más que Joaquín El Chapo Guzmán. “El 22 de febrero de 2026 fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación”, refiere la presentación del volumen editado por la editorial Planeta y que ya circula en librerías. Nos cuentan, por cierto, que entre los asistentes a la presentación que tuvo lugar en la Librería Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica, estuvieron el diputado Rubén Moreira, el almirante José Orozco Tocaven, el periodista Jesús Lemus y César Castillejos, director de ADN noticias, entre otros.