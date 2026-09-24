Las señales de Colosio

Nos comentan que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas todavía no formaliza sus aspiraciones por la gubernatura de Sonora en 2027, pero no deja de mandar señales hacia aquella entidad. La más reciente —y que por cierto levantó varias cejas— fue la presentación de Próspero Ibarra, exdiputado del PRI, como nuevo vocero y coordinador de vocerías de Movimiento Ciudadano en esa entidad. Pero nos recuerdan que éste no ha sido el único movimiento de piezas del joven político: hace apenas unos días, la renovada dirigencia estatal naranja se declaró lista para “caminar” junto al legislador, mientras el propio Colosio ha sostenido acalorados intercambios públicos con el gobernador sonorense, Alfonso Durazo, sobre su eventual participación en la contienda. Quienes lo ven dicen que, por un lado, sigue saliéndose por la tangente cuando le preguntan si va por la candidatura —según él, ya llegará el momento de decidir— y, por otro, agita el avispero político: una dirigencia que lo arropa, un vocero que lo abraza y hasta documentos para acreditar sus raíces. ¿Cuándo dirá lo que muchos ya sospechan?