El ladrillo de la 4T

Vaya salto el que, nos cuentan, ha dado el PT en sus reclamos contra Morena alrededor del proceso electoral en curso. Y es que nos explican que el partido de la estrella ya pasó de sólo expresar sus inconformidades por las encuestas del guinda, para nombrar coordinadores, a echarle en cara que sin sus aliados, no podrá. Este miércoles, su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, le puso números al reclamo: aun si el PT no tuviera fuerza para ganar una gubernatura por sí solo, dijo, sí podría contribuir a que la coalición pierda “siete, ocho, hasta 12”, ¡zas! También recordó que, sin los votos petistas, Morena no alcanza —ni yendo de rodillas al Tepeyac— las dos terceras partes en la Cámara de Diputados. Todo ello mientras esa fuerza política acusó a su hermano mayor de incumplir los acuerdos sobre cómo llegar a las definiciones de 2027, incluso exigió nuevas mediciones que sí incluyan la participación de aliados. Pero calma, que, como aclaró el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, estas diferencias no alcanzan —todavía— para hablar de una ruptura. Uuuf.