20 mil contra Inzunza

Con la novedad de que el senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, sigue concitando iniciativas… aunque no a su favor sino, ahora, para pedir que se vaya. Ayer se supo que, recabadas a través de la plataforma change.org casi 20 mil firmas fueron entregadas a la llamada Casa del Federalismo, para pedir la dimisión del legislador acusado por la justicia estadounidense de tener vínculos con el Cartel del Pacífico. “La iniciativa reúne a ciudadanas y ciudadanos que solicitan la separación del senador… a fin de que los señalamientos y las investigaciones existentes puedan ser esclarecidos por las autoridades competentes sin la protección que implica el fuero constitucional”, señala el oficio que compartió la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, mismo que llegaría a las oficinas del presidente del Senado, Higinio Martínez. Es sabido que Inzunza, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra ha optado por desafiar hasta a las máximas autoridades de la 4T para aferrarse a su escaño. Pendientes.