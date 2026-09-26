Avanza cierre de filas morenista

Pasos importantes, nos comentan, ha dado Beatriz Mojica en la operación de cierre de filas con quienes fueron sus contrincantes en el proceso interno de Morena en Guerrero. Es sabido que en esa contienda participaron 21 perfiles, por lo que la ya nombrada coordinadora de la defensa de la transformación en la entidad comenzó a dialogar con los involucrados para lograr en el corto plazo la unidad. Es sabido que otra figura relevante del morenismo que participó en la encuesta fue Abelina Lopez, alcaldesa de Acapulco, quien en principio se mostró en desacuerdo con el resultado. Luego, a instancias de la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel, el jueves pasado se difundió una foto en la que aparecen juntas la alcaldesa con licencia, la senadora con licencia y la dirigente del guinda. Ayer por cierto Mojica agradeció las expresiones positivas que sobre su persona hizo la Presidenta Sheinbaum. Ahí el dato.