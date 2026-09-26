Debate interesante

Y será de interés, nos comentan, la discusión que pronto se dé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de un proyecto elaborado por Reyes Rodríguez Mondragón, que plantea que sea el INE y no órganos electorales locales el que decida sobre una denuncia presentada por MC por designaciones de Morena de sus coordinadores de la defensa de la transformación. Ayer se conoció el referido proyecto del magistrado que, nos comentan, tendrá que pasar por la votación del pleno del tribunal. Corresponde a una impugnación del partido naranja, que encabeza Jorge Álvarez Maynez, que se inconformó con la decisión del INE de no resolver el asunto y, como correspondía a nominaciones que tienen incidencia en los estados, a mandarlo a los órganos locales en este caso de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa. De aprobarse la propuesta de Reyes entonces en el INE tendrían que posicionarse sobre el proceso interno de Morena, del cual se han mantenido al margen hasta ahora. Uf.