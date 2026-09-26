En la Corte sí, en la CNDH no

Nos piden no perder de vista que fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su ministro presidente, Hugo Aguilar, sí recibió a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, para escuchar sus demandas a 12 años de ese trágico suceso. Situación muy distinta, nos dicen, a lo ocurrido el jueves en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde su titular Rosario Piedra no habló directamente con ellos. Fue en el edificio ubicado en el Centro Histórico donde una comisión solicitó a la Corte analizar cuatro recursos de revisión atraídos por el tribunal relacionados con la sentencia de 2018 que invalidó la llamada “verdad histórica”. Apenas el jueves pasado, los mismos manifestantes pidieron dialogar con Piedra, porque, acusó el abogado de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, la funcionaria no los atiende de manera directa desde marzo de 2022. ¿Qué tal?

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