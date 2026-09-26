Nombramiento en Palacio

Y quien asumió como Secretario Técnico del Gabinete fue Mariano Muñoz del Olmo. Es sabido que quien antes ocupaba ese espacio era Carlos Torres Rosas, que hace poco más de tres meses fue nombrado director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. El caso es que ya hay relevo y se trata de Muñoz, quien, se ha indicado, fue parte de la Agencia Digital de Innovación Pública —del Gobierno de la Ciudad de México—, es decir, cercano a Pepe Merino, quien es hoy titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Muñoz del Olmo, se ha informado, es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde también estudió Relaciones Internacionales. Entre las funciones que el puesto tiene están la de dar seguimiento a acuerdos, supervisar proyectos, realizar algunas labores de coordinación logística y operativa y servir como enlace institucional. Un cargo importante.

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