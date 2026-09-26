Sin confirmar que sea huachicol

Con la novedad de que, poco a poco, va quedando claro que el aseguramiento de combustible, que en principio se manejó como un decomiso histórico, tuvo deficiencias. De ahí que derivara en el cese del delegado en Guanajuato de la Fiscalía General de la República, Juan Francisco Vera. Fueron precisamente esas anomalías y faltas de verificación las que además provocaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mejor conocida por sus siglas como FEMDO, entrara a indagar la situación. Así lo han venido confirmando la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “La Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta, que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después, sin haber verificado todo absolutamente. Ahora lo que está haciendo la FGR es verificar, desde el primer aseguramiento, toda la documentación que ya entregaron las empresas”. Pendientes.