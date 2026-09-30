Agradece derrota de su hermana

Y hablando de los procesos morenistas, nos dicen que afuera también hubo, si se le puede llamar así, celebraciones por algunos resultados y en particular por algunas derrotas. Es el caso de Manuel Clouthier quien se refirió al caso de su hermana Tatiana, quien, es sabido, perdió en la contienda por la coordinación estatal en Nuevo León frente a Clara Luz Flores, y tras lo anterior optó por no hacer expresiones de cierre de filas con quien la venció. Pero el caso viene por otro lado, porque resulta que en X, Manuel hizo un par de polémicas publicaciones. Primero escribió: “Qué chin… le pusieron la Presidenta Claudia, Morena y la 4T a Tatiana al no seleccionarla como su candidata porque el pretexto que se tenía era una decisión de género pero aquí fue contundente: “tú no”… Y luego agregó: “Doy gracias a la presidente, a Morena y a la 4T por no permitir que mi hermana Tatiana continúe ayudándolos en la destrucción del país! Gracias Mil!” Uf.

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