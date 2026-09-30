Bugarín renunciará a la doble nacionalidad

Quien resultó beneficiada por los tiempos de la reforma sobre la doble nacionalidad fue la senadora con licencia del Verde Jasmine Bugarín, cuyo nombre adquirió quizá más fama de la que tenía antes al ser nombrada coordinadora de la 4T en Nayarit. Y es que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que, en efecto, el corazón de la legisladora late por dos banderas. Pero, calmados todos. Ariadna contó que ya está todo planchado porque Jasmine se comprometió a realizar “lo que hubiera que hacer adicional” para quedarse únicamente con la nacionalidad mexicana. El detalle —o la bendición—, nos hacen ver, es que si Bugarín termina convertida en candidata —lo que es casi seguro—, la nueva restricción ni siquiera le alcanzaría, pues entrará en aplicación a partir del proceso electoral de 2028. Aunque en Morena parecen querer evitar cualquier ruido y ella ya ofreció poner sus papeles en orden.

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