Encuestas para ver, no para llevar

Cuentan que Morena finalmente abrió sus encuestas, aunque con una peculiar modalidad: se pueden consultar, pero no llevar a casa. La dirigente nacional, Ariadna Montiel, explicó que a quienes participaron en la definición de las coordinaciones estatales se les muestran los resultados de la medición del partido y, si quieren profundizar, también pueden revisar los ejercicios espejo. Pero dejó clara la regla: “No le proporcionamos las encuestas a nadie en términos físicos o electrónicos”. Los aspirantes, eso sí, pueden sentarse en las mesas a revisarlas con detalle. Y vaya que el asunto tiene su gracia, porque la dirigencia acaba de presentar públicamente tablas, metodología y resultados como parte de su compromiso de transparentar el proceso, luego de días de inconformidades por algunas designaciones. Así que ya saben los participantes: pueden ver, preguntar y revisar. Nomás no pidan copia para llevar.

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