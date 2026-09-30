Claudia defiende nuevas líneas en el Caso de Iguala

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los 17 coordinadores estatales definidos por Morena y sus aliados rumbo a las elecciones de 2027 a conducirse bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, luego de que concluyó la selección de los perfiles que encabezarán las estructuras en las entidades donde se renovarán gubernaturas.

2 Coordinaciones entregó Morena al PVEM

Un día después de que Morena completó el mapa de coordinaciones estatales, la mandataria fue consultada sobre las inconformidades generadas durante el proceso interno y el mensaje que enviaría a quienes resultaron seleccionados: “¿Qué consejo le da a quienes estarán coordinando estos trabajos?”.

A lo que ella respondió: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

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Sheinbaum sostuvo además que, de acuerdo con la información que recibió sobre la última jornada de definiciones, el proceso concluyó en condiciones de unidad, pese a las diferencias manifestadas por algunos de los participantes.

La Presidenta recordó que la ruta electoral del movimiento todavía no concluye, pues posteriormente deberán abrirse procesos para definir candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales y federales, en los cuales podrán participar algunos de quienes no obtuvieron las coordinaciones estatales.

EL DATO: LAS COORDINACIONES del guinda tienen el propósito de perfilar a sus candidatos a las gubernaturas sin incurrir en sanciones por actos anticipados de campaña ante el INE.

“Quien no obtuvo el triunfo en la encuesta puede participar como coordinador”, señaló al referirse a las siguientes etapas de organización de Morena.

El partido encabezado por Ariadna Montiel terminó esta semana la definición de sus 17 coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura con la que organiza su trabajo territorial previo a los comicios del próximo año.

Los últimos siete nombramientos correspondieron a Elí César Cervantes, en San Luis Potosí; Ana Lilia Rivera, en Tlaxcala; Clara Luz Flores, en Nuevo León; Jasmine Bugarín, en Nayarit; Lorenia Valles, en Sonora; Manuel Cota, en Baja California Sur, y Cruz Pérez Cuéllar, en Chihuahua.

Las designaciones completaron un proceso desarrollado por el partido de manera escalonada durante septiembre. De las 17 entidades, en 16 se utilizaron encuestas para determinar los perfiles, mientras que en San Luis Potosí la definición de Cervantes se alcanzó mediante un acuerdo político.

Aunque las coordinaciones colocan a sus titulares en la ruta para encabezar las postulaciones a las gubernaturas, no constituyen las candidaturas formales, ya que, posteriormente, deberán sujetarse a los procedimientos partidistas y electorales correspondientes.

El proceso tampoco estuvo exento de diferencias. En Baja California Sur, Zacatecas y Nayarit se abrieron mesas de revisión por inconformidades, mientras el Partido del Trabajo ha cuestionado la metodología empleada por Morena en las designaciones y sostiene que quedaron pendientes mediciones acordadas entre las fuerzas aliadas.

Sheinbaum, quien ha sostenido que no interviene en la selección de los perfiles de Morena, afirmó que conoció el desarrollo de la jornada hasta la noche debido a que estuvo ocupada durante la tarde: “Hasta la noche pregunté cómo había estado y me dijeron que había estado muy bien”.

El llamado de la mandataria retoma uno de los principios que ha utilizado de manera recurrente para definir la actuación de quienes pertenecen al movimiento oficialista. A principios de septiembre sostuvo que la cohesión de la llamada Cuarta Transformación depende, entre otros factores, de mantenerse bajo los principios de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Presidenta defiende nuevas líneas en el caso Ayotzinapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió los nuevos avances en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que las líneas construidas a partir del análisis de comunicaciones telefónicas “no son un invento”.

INFORME DE AVANCES

Nuevas rutas de averiguación del caso Iguala.

Análisis de comunicaciones Análisis de tres equipos de los estudiantes Reanálisis documental que identificó a una persona Investigación del oculta miento de grabaciones de las cámaras de seguridad del TSJG

Tras el informe presentado el lunes por autoridades federales, la mandataria destacó que el cambio en la estrategia de investigación permitió nuevas detenciones y sostuvo que el caso no será cerrado hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Ahora, nuevos detenidos, 30 nuevos detenidos por estas nuevas líneas de investigación. Entonces, no se descarta nada”, afirmó durante su conferencia mañanera de ayer.

Sheinbaum explicó que su administración decidió no concentrar las pesquisas en testimonios, algunos provenientes de integrantes de grupos criminales, y profundizó en el análisis de las comunicaciones realizadas aquella noche.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo federal, esa revisión permitió identificar nuevas conexiones entre personas relacionadas con la detención de los estudiantes, una funeraria, personal médico, policías, así como presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Las autoridades federales presentaron el lunes cuatro nuevas líneas de investigación derivadas, entre otros elementos, del análisis telefónico. “Es una línea de investigación que continúa, pero es muy relevante y es con datos científicos. No es un invento”, insistió.

EL DATO: AMNISTÍA Internacional pidió que se agoten las vías todavía abiertas antes de establecer conclusiones.

La mandataria respaldó además el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y aseguró que las madres y padres de los estudiantes han sido informados sobre los avances. Desde la semana pasada señaló que las nuevas pesquisas partían del uso de teléfonos durante la noche de los hechos y de líneas que el Gobierno consideraba insuficientemente exploradas.

Respecto a los restos encontrados en las diligencias, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, precisó que ninguno ha resultado compatible con el ADN de los 43 normalistas. Uno de ellos, localizado en instalaciones del Servicio Médico Forense, sí tuvo correspondencia con restos encontrados en Taxco en 2021.

La mandataria también informó que México mantiene la solicitud para extraditar desde Israel a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Señaló que incluso envió una carta al gobierno israelí para solicitar gestiones, pero recordó que ambos países carecen de tratado de extradición. Medina indicó que México ha enviado alrededor de seis mil cuartillas traducidas al inglés y hebreo para sustentar la petición.

Ante la presentación del nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, Amnistía Internacional advirtió que las nuevas hipótesis no deben sustituir las líneas relacionadas con la cadena de mando político, las Fuerzas Armadas, corporaciones policiales y autoridades de procuración de justicia.

La organización manifestó preocupación porque el nuevo planteamiento oficial vuelva a concentrar la explicación en actores locales y deje en segundo plano la posible participación de órganos nacionales de seguridad.

“Las madres y los padres de los 43 estudiantes no necesitan una nueva versión oficial. Necesitan una investigación completa”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México.