Mudanza exprés

El que, según reportes periodísticos, tuvo que aplicar el “más vale que digan: aquí corrió que aquí quedó”, fue el empresario tabasqueño Amílcar Olán —amigo de al menos uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, quien tras ser descubierto en una lujosa residencia en Lugano, Suiza, armó en menos de lo que canta un gallo sus maletas y desapareció de un domicilio cuyas coordenadas ya eran parte del dominio público. Ayer supimos que después de que un equipo de TV Azteca lo localizara e intentara entrevistarlo, la mansión que habitó ya aparece en un portal inmobiliario como disponible y lista para albergar a otro inquilino. Pero nos señalan que el valor expuesto para arrendar aquella propiedad puede que sea más revelador que la capacidad de Amílcar para escabullirse: 15 mil francos suizos al mes, más o menos unos 300 mil pesos. Nos advierten que aunque no hay elementos para afirmar que Olán dejó Suiza, otra vez ya no se sabe dónde anda.

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