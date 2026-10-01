En las coordinaciones “no hay dedazo”: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el método de encuestas utilizado por Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó que ella, las dirigencias partidistas o los aliados hayan intervenido para imponer a alguno de los perfiles seleccionados.

Luego de que el partido concluyó la definición de las 17 Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la mandataria aseguró que los resultados corresponden a un mecanismo aplicado por Morena desde su fundación y no a decisiones tomadas desde las cúpulas.

“Primero, no hay dedazo, como era en la época del PRI, por más cartones que quieran poner. No hay dedazo ni de la Presidenta, ni de cualquiera de las dirigencias de Morena, ni de los partidos aliados. No hay dedazo, es la encuesta”, sostuvo durante su conferencia en Palacio Nacional.

El Dato: El resultado no depende del estricto sistema de puntaje técnico ponderado. Los aspirantes firman un compromiso donde aceptan que es técnicamente inapelable.

Las definiciones estatales han provocado inconformidades entre algunos de los participantes y diferencias con fuerzas aliadas, particularmente el Partido del Trabajo, que ha planteado revisar el mecanismo antes de concretar las postulaciones para los comicios del próximo año.

Sheinbaum reconoció que algunos aspirantes pueden no estar conformes con quienes resultaron seleccionados, pero señaló que todos participaron bajo un procedimiento previamente establecido.

“El método de la encuesta es el mismo desde que se formó Morena. El mismito, no ha cambiado. Habrá algunos que no les guste quién quedó de coordinador, pero es lo que dijo la gente”, afirmó.

La Presidenta también respondió a los cuestionamientos por la incorporación de figuras que no proceden de las bases históricas de Morena o de movimientos de izquierda y sostuvo que la apertura hacia otros sectores ha formado parte de la estrategia política del movimiento desde antes de llegar al Gobierno federal.

Recordó que, rumbo a la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó a empresarios, comerciantes, trabajadores y ciudadanos con distintas trayectorias e ideologías a incorporarse al proyecto que encabezaba.

“Él hizo una gira por todo el país invitando a mucha gente que no venía de movimientos sociales, de todos los sectores con ideologías diversas. Y así llegó a la Presidencia”, señaló al indicar que ella siguió una estrategia semejante en el proceso electoral de 2024 y que la diversidad de procedencias no invalida a quienes se incorporan posteriormente al movimiento.

Frente a las críticas a los resultados de los procesos internos, defendió que la decisión recaiga en las mediciones realizadas entre la población y no en una sola persona o en las dirigencias partidistas: “Entonces, ¿quién decidió? La gente. Y te puedes equivocar, pero es mejor equivocarse con la decisión de la gente que con la de una persona. Siempre”, expresó.

Finalmente, llamó a mantener la unidad entre los distintos grupos y aspirantes de Morena, así como a respetar las reglas bajo las cuales aceptaron participar en los procesos para definir las coordinaciones.

“La unidad es la clave. Entonces sí, además, pues respetar un método al que todos se comprometieron. Puede haber críticas, sí, pero nadie puede criticar que quien decide es la gente”, concluyó.

Senadores guindas cierran filas con las designaciones

| Por Tania Gómez |

Ante las inconformidades por la definición de candidaturas en Morena, senadores del grupo parlamentario salieron en defensa contundente del sistema de encuestas como el único mecanismo confiable de selección, respaldaron la transparencia de las mediciones y llamaron a la disciplina e institucionalidad a quienes no resultaron favorecidos en los procesos internos.

La senadora Verónica Camino Farjat rechazó cualquier intento de modificar las reglas al asegurar que no existe un método más efectivo para evitar manipulaciones como las granjas de bots en redes.

“No hay, hasta hoy, un método mejor para seleccionar a las personas que las encuestas. No lo hay. (...) Yo estoy en el mismo punto de la Presidenta: mientras no haya otro método para utilizar que nos dé mayor certeza, éste debe ser”, sentenció, al destacar que el proceso contempla transparencia en la evaluación: “Les están dando hasta el valor de las preguntas. Les están dando hasta los puntajes... El que quisiera tenerlas, las podría tener”.

El Tip: Los representantes estatales deben consolidar la unidad política del movimiento en los territorios.

A esta postura se sumó la senadora Lilia Margarita Valdez, quien descartó irregularidades en el proceso y defendió la efectividad del método frente a prácticas del pasado: “Las encuestas se me hacen un método mucho más efectivo que la tómbola, que el compadrazgo, el dedazo, el ‘yo te invito’...”.

Al atribuir los reclamos al crecimiento del partido y a la frustración de no obtener una candidatura, Valdez sostuvo que en Morena “no hay nada oscuro, ni mano negra” e instó a los aspirantes a “superarlo primero como ser humano... y como político, analizar las cosas y seguirle”.

El senador Óscar Cantón Zetina remarcó que las encuestas de Morena no representan un simple concurso de popularidad, sino un filtro integral respaldado por auditorías externas.

“La encuesta no determina el que se haya nombrado para coordinador o coordinadores de Morena... Se tiene que hacer la evaluación de la honestidad, de la cercanía con la gente, de la posibilidad de un triunfo electoral”, agregó.

Ante este escenario, los legisladores coincidieron en que la unidad y el respaldo a los perfiles electos constituyen un deber ético con el movimiento.

Como concluyó Camino Farjat al recordar que el objetivo colectivo debe prevalecer sobre cualquier aspiración individual.