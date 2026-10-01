Piden a Bugarín aclarar su nacionalidad

Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit, el 28 de septiembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la Constitución de Nayarit ante los cuestionamientos sobre la eventual candidatura a gobernadora de Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de la 4T nacida en Estados Unidos, y dejó en manos de Morena y de la propia legisladora con licencia del PVEM aclarar si cumple con los requisitos locales para contender en el proceso de 2027.

En conferencia, la mandataria leyó el artículo 62 de la Constitución nayarita, que establece requisitos de ciudadanía por nacimiento o ser hijo de padres mexicanos, así como los de residencia mínima en la entidad para ocupar la gubernatura.

17 Coordinadores de defensa de la 4T han sido designados

Al preguntársele si ello comprometería la eventual postulación de la senadora con licencia del PVEM, respondió: “Que lo aclare Morena. Yo no tengo por qué andar aclarando, la verdad. Y que lo aclare también Jasmine”.

La Presidenta señaló inicialmente que Bugarín tendría que renunciar a su otra nacionalidad. Sin embargo, la reforma federal sobre nacionalidad única aprobada por el Congreso será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, por lo que ese nuevo requisito no alcanzaría a la elección de Nayarit de 2027.

“Renuncié a cualquier lealtad extranjera”

| Por Claudia Arellano |

Ante las versiones sobre su historia personal y en medio del debate sobre la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, Jasmine Bugarín, recién nombrada como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit, afirmó que, aunque nació en California, Estados Unidos, su compromiso político y público está exclusivamente con México.

Explicó que pertenece a una familia de campesinos que emigró a EU en busca de trabajo y mejores oportunidades, por lo que su nacimiento ocurrió mientras sus padres laboraban en California: “Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer y a quién servir”.

Bugarín sostuvo que es mexicana por nacimiento, de acuerdo con la Constitución Política, y nayarita conforme a la legislación de esa entidad.

Ante la discusión sobre la nacionalidad y la lealtad de quienes buscan ocupar cargos públicos, aseguró que desde hace años realizó los trámites para rechazar la nacionalidad estadounidense, determinación que, dijo, fue nuevamente certificada por las autoridades competentes en 2024.

“Desde hace años realicé ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites correspondientes mediante los cuales manifesté formalmente mi renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente al de los Estados Unidos. Asimismo protesté adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas. Para mí representar a México exige una lealtad política y pública inequívoca”, sostuvo.

Bugarín agregó que comprende el significado de asumir esa determinación y señaló que su compromiso, servicio y lealtad están puestos únicamente en México.

En su posicionamiento, Bugarín retomó el planteamiento presidencial sobre la imposibilidad de servir simultáneamente a dos intereses nacionales cuando está en juego la soberanía del país.

“Como afirma nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se puede servir a dos intereses nacionales ni mantener ambigüedades cuando se trata de la soberanía del país”, señaló.