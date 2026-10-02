Condena vandalismo de estatua de Calderón

Le cortan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, acusó de “hipócrita” al expresidente Felipe Calderón por hacer llamados en defensa de la democracia durante el Foro América Libre, celebrado el pasado miércoles; sin embargo, condenó la irrupción de manifestantes en Los Pinos y los daños a la estatua del panista.

La mandataria reiteró su señalamiento de que Calderón llegó a la Presidencia por un fraude electoral y sostuvo que durante su administración hubo acuerdos con propietarios de medios de comunicación para limitar la información.

“¿Cómo Calderón habla de democracia? ¿No les parece sintomático, al menos, si llegas al poder con un fraude electoral y luego hablas de democracia?”, cuestionó Sheinbaum.

44 Mil trabajadores de LyFC quedaron sin empleo en 2009

También criticó que el exmandatario abordara los problemas de delincuencia organizada y presuntos vínculos con el poder, al recordar que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante su administración. El exfuncionario cumple una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

También sostuvo que la oposición recurre a expresidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox ante lo que consideró una falta de nuevos cuadros políticos.

Por otra parte, rechazó la irrupción de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro en el complejo cultural Los Pinos, donde manifestantes decapitaron la estatua de Calderón durante su protesta.

Aunque dijo que comprende el enojo de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por la extinción de la empresa durante el sexenio calderonista, Sheinbaum señaló que la forma en que ingresaron al recinto le pareció incluso una provocación.

“Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia”, afirmó.