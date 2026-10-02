Destaca Trevilla planes estratégicos de la Sedena rumbo al 2050

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, perfiló una reorganización de las Fuerzas Armadas (FA) con miras a 2050, que incorpora a la Guardia Nacional (GN) como potencia permanente y concentra las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y esa corporación en el Cuartel General Superior, al que definió como el “corazón estratégico de la seguridad y la defensa nacional de nuestro país”.

Durante la ceremonia por el 205 aniversario de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, antecedente de la Defensa Nacional, el general destacó la actualización del Plan Militar DN-VIII y sostuvo que la institución mantiene un proceso de modernización en sus sistemas educativo, logístico, administrativo, de inteligencia, adiestramiento y operación.

“Quiero ser enfático sobre un tema de gran relevancia, no sólo para las Fuerzas Armadas, sino para todo el país y en el que esta Secretaría de Estado encuentra su razón de ser: la Defensa Nacional”, expresó desde la Plaza de la Lealtad, en la CDMX.

El general Ricardo Trevilla, ayer, en la Plaza de la Lealtad en Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Trevilla Trejo señaló que, a partir de 2021, comenzaron cambios en la estructura de la dependencia, entre ellos la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y de la Comandancia del Ejército Mexicano, además de otros organismos destinados al cumplimiento de sus misiones.

A esas modificaciones se sumó la actualización del Plan DN-VIII, establecido en 2021, que incorpora proyectos estratégicos para desarrollar las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la GN a corto, mediano y largo plazo, con una visión que llega hasta 2050.

También resaltó la integración esta última dependencia como fuerza armada permanente bajo responsabilidad de la Defensa, con atribuciones para realizar tareas de seguridad pública y, en su caso, de protección nacional. El general ubicó esta incorporación como parte de una nueva etapa para la secretaría, que ahora concentra bajo su estructura al Ejército, la Fuerza Aérea y la corporación federal.

La renovación también alcanzó la formación castrense. Trevilla Trejo destacó la conversión de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en Universidad de Defensa Nacional, un cambio que incluye la revisión profunda de los planes y programas de los planteles militares para preparar a sus integrantes en las tareas vinculadas con esta función del Estado.

La ceremonia recordó, además, el origen de la dependencia el 4 de octubre de 1821, pocos días después de la consumación de la Independencia. Entonces surgió la Secretaría de Guerra con encargo de la de Marina, junto con otros tres ministerios responsables de relaciones interiores y exteriores, Hacienda, así como Justicia y Negocios Eclesiásticos.

Al cerrar su mensaje, Trevilla Trejo reconoció a soldados, pilotos y elementos de la GN que integran la dependencia y llamó a preservar los principios que dieron origen a la institución.

“Son más de 200 años de historia los que nos motivan a preservar con orgullo los principios que nos dieron origen, nos impulsan a seguir fortaleciendo día con día nuestras capacidades y nos alientan para continuar cumpliendo con honor, con lealtad y con entereza a la sociedad mexicana, pero sobre todo al pueblo de México”, expresó.