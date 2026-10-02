GAM, caso de éxito en seguridad

Y entre las alcaldías capitalinas que pueden presumir resultados relevantes en materia de seguridad, está la Gustavo A. Madero hoy encabezada por Janecarlo Lozano, nos comentan. Algunos indicadores que dan cuenta de ello son, por ejemplo, la reducción de los homicidios que alcanza ya un 75 por ciento, pues de 244 que hubo en 2018, hoy esa cifra se ubica en 60. Es sabido que la trayectoria histórica de la GAM arrojaba en el pasado el perfil de una alcaldía violenta, por ejemplo, entre 2015 y 2018 se contabilizaban 12.7 delitos de alto impacto diarios, mismos que en ese último año aumentaron a 17.3 diarios con un total que superaba los 6 mil 300. Ayer el alcalde morenista informó que entre 2019 y 2024 se redujeron a 10.4 y hasta a la fecha del corte que recién presentó, el total sumaba apenas los mil 436. La GAM, nos aseguran, tiene más de 100 patrullas propias y el reto, referido por el morenista, es el de sumar más de un centenar para que cada colonia cuente con al menos una. ¡Qué tal!