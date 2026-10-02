Villarreal: recuperamos rumbo de Tamaulipas y sus instituciones

A cuatro años del inicio de su administración, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, llamó a preservar la unidad en el estado por encima de las diferencias políticas y aseguró que su gobierno logró recuperar el rumbo de las instituciones, ordenar las finanzas públicas y fortalecer las políticas de seguridad, bienestar y salud.

Durante el conversatorio “Cuatro años transformando Tamaulipas”, realizado en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, el mandatario sostuvo que la transformación emprendida desde octubre de 2022 no sólo implicó modificaciones a programas y políticas públicas, sino también una nueva forma de ejercer el poder.

“No llegamos para impulsar cambios cosméticos… llegamos para recuperar las instituciones, para ordenar las finanzas, devolverle dignidad al servicio público y demostrar que el poder puede y debe ejercerse con honestidad, conocimiento y humanismo”, afirmó.

En materia de seguridad, el mandatario destacó el fortalecimiento de la Guardia Estatal mediante acciones de profesionalización, inteligencia, infraestructura y equipamiento, además de la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

“Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos. La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos”, señaló el mandatario estatal: “La paz no es la meta… la paz es el camino”.

El gobernador afirmó que durante los cuatro años de su administración Tamaulipas redujo su deuda en más de mil millones de pesos sin contratar nueva deuda y mejoró las condiciones financieras de sus créditos.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el informe, la deuda per cápita se ubicó en 4 mil 495 pesos al primer trimestre de 2026, mientras que el refinanciamiento permitió alcanzar una sobretasa de 0.34 por ciento.

“Somos la primera administración estatal que reduce la deuda pública”, sostuvo Villarreal Anaya.

De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno estatal, entre 2022 y 2025 la población tamaulipeca en situación de pobreza pasó de 26.8 a 20.2 por ciento.

El mandatario tamaulipeco aseguró que esto representa que más de 242 mil 200 personas dejaron esa condición, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 2.9 a 1.5 por ciento, equivalente a más de 50 mil personas.

En salud, Villarreal señaló que las inversiones acumuladas en infraestructura hospitalaria superan los cuatro mil 300 millones de pesos.

Entre los proyectos destacó el Hospital General de Ciudad Madero, con capacidad para atender a más de 538 mil personas sin seguridad social.

El gobernador, quien es médico de profesión, sostuvo que las cifras deben traducirse en atención para las personas. “Detrás de cada cifra hay una vida; una persona que demanda atención; una familia que espera una respuesta”, expresó.

En su mensaje, el gobernador también subrayó la coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de México para impulsar proyectos estratégicos en Tamaulipas.

“Tenemos, además, el respaldo del Gobierno de México y de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó Villarreal.

Entre los proyectos para la siguiente etapa de su administración mencionó la planta potabilizadora y la Segunda Línea del Acueducto de Ciudad Victoria, el Puerto Interior y el Puente Magueyes, la siguiente etapa del Puerto del Norte, el desarrollo industrial de Altamira, la ampliación de puentes fronterizos y la carretera Golfo Norte.

También planteó nuevas unidades de transporte público, la recuperación de la Laguna La Escondida en Reynosa, el Museo de la Tortuga Lora en La Pesca y nuevas acciones de vivienda.

En 2027, además, el estado de Tamaulipas será sede de la Olimpiada Nacional en nueve disciplinas.

Villarreal reconoció que persisten problemas y llamó a su gabinete a conservar cercanía, humildad y capacidad de autocrítica. Y estableció la idea con la que busca abrir la siguiente etapa de su administración: “La mirada en este cuarto aniversario es hacia adelante… hacia lo que todavía falta por hacer”.