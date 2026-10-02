Ley no frena aspiración de Bugarín: Alcalde

Jasmine Bugarín recordó ayer que nació en Los Ángeles, porque sus padres migraron para trabajar en la cosecha de fresa y jitomate.

La reforma que impedirá a personas con doble nacionalidad aspirar a un cargo ejecutivo no afectaría una eventual candidatura de la senadora con licencia Jasmine Bugarín en Nayarit en 2027, pues entrará en vigor hasta el proceso electoral posterior, explicó ayer la consejera jurídica Luisa María Alcalde.

La funcionaria agregó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la legisladora del Verde realizó desde 2018 el trámite existente en México para renunciar a su doble nacionalidad.

Alcalde Luján explicó que el artículo 116 constitucional establece como requisito para gobernar un estado ser mexicano por nacimiento, mientras que el artículo 30 reconoce también como mexicanos por nacimiento a quienes nacieron en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicanos.

2 Coordinadores estatales pertenecen al PVEM

Sobre la reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión, recordó que un artículo transitorio fija su aplicación a partir de 2028. Cabe recordar que Jasmine Bugarín fue designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit el pasado 28 de septiembre de 2026.