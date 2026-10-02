Ruta necesaria

Nos piden no pasar por alto el relevante encuentro que sostuvo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que, en seguimiento al informe que la CIDH presentó en mayo sobre desapariciones en México, ambas acordaron una ruta de trabajo para atender recomendaciones prioritarias en búsqueda de personas, identificación humana y atención a víctimas. Nos hacen ver que no se trata de un asunto menor: el acuerdo contempla un mecanismo especial de seguimiento, coordinación entre autoridades federales y estatales, asistencia técnica del organismo internacional, intercambio de información y evaluación de resultados. Al término de la reunión, incluso, la delegación de la CIDH conoció el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. En un tema que exige resultados y atención permanente a las familias, bien por abrir las puertas al acompañamiento y la cooperación internacional.