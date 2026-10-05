La alcaldía Miguel Hidalgo y el uso de suelo

Y nos comentan que quien no quita el dedo del renglón para defender el correcto uso de suelo en su demarcación es el alcalde Mauricio Tabe. Y es que resulta que hace unos días presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para que cualquier desarrollador pague a la Tesorería al menos el 4 por ciento de la inversión de la obra en un plazo no mayor a un año, a fin de resarcir a los vecinos el impacto de su proyecto. Aunado a ello, nos dicen, ha encargado a César Garrido, su hombre de mayor confianza y —de acuerdo a diversos sondeos el mejor posicionado en la alcaldía–, intensificar las acciones contra obras que incumplen la normatividad, especialmente las violaciones al uso de suelo. Uno de los más recientes casos es el de Sócrates 211, en Polanco, propiedad de Amílcar Olán, amigo cercano de Andy López Beltrán, la cual fue clausurada por edificar, nada menos y nada más, niveles de más.

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