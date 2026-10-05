Tatis descubre el hilo negro

Y tras no obtener la coordinación de Morena en Nuevo León, Tatiana Clouthier no se guardó el coraje que, nos comentan, la llevó a crear un grupo de apoyo dentro del morenismo estatal con el propósito, por el momento, de objetar la nominación de Clara Luz Flores. Se trata del movimiento Todos con Conciencia, al que podrá ubicarse como 4TC —como se aprecia, la exsecretaria de Economía buscó un acrónimo muy guinda— en el que la “C” que se agrega, según ella, significa cambio y no candidatura —importante aclaración porque, pues sí, todos pensaban que significaba candidatura—. A decir de Clouthier, no busca cargos, sino “transformar a NL”. Por ello, tampoco rompe con la Presidenta Claudia Sheinbaum ni con la 4T. La distancia por ahora, nos dicen, es con Morena, partido al que acusó de no estar a la altura y de traicionar el principio de honestidad. ¿Tarde para darse cuenta, no?