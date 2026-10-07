Captura con aristas

Y claramente la captura del capo apodado El Tanque, no deja de tener varias aristas de relevancia. Sobre todo porque el hoy detenido fue mencionado en el pasado por el empresario Jorge Amílcar Olán como un contacto de su hermano Luis Alberto, —y este último presumió también conocerlo, según se desprende de audios de reportajes presentados por Latinus—. Ayer se conoció que a Iván “N” también se le vincula con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en 2015 para evitar la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Por su relevancia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó la mañana de ayer de la detención: “Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Destacó que el capo es ubicado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.