México, con reserva marginal de gas natural ante reducción de importaciones de EU, señalan en Mañanera

La reserva de gas natural con la que México cuenta es mínima, ante la reducción de una quinta parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos y de las que el país depende casi en la totalidad para garantizar el abasto.

El director General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Cuitláhuac García, dio a conocer durante la conferencia presidencial que hace una semana Estados Unidos notificó que enfrentaba una “situación crítica” ante la que decidió recortar alrededor del 20 por ciento los envíos de gas que México recibe.

“Hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación”, informó durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La situación fue considerada “un golpe fuerte” para el suministro de México, pero aseguró que se consiguió librar el impacto por medio de medidas asumidas por Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Energía (Cenace).

“Y era un golpe fuerte. Sin embargo pudimos, con la coordinación de todas las áreas, está Pemex, CFE y este coordinadas con Cenace y además, nuestra secretaria, el subsecretario, pudimos afrontarlo sin problemas”, dijo.

No obstante, admitió que no se cuenta con almacenamiento de este combustible, ante lo cual ya se trabajaron medidas que permitirían contar con una reserva de tres días en caso de que hubiera algún corte.

“No tenemos almacenamiento, pero a través de estas estrategias podemos solventar y por lo tanto podríamos tener hasta 3 días este si hubiese algún corte de este gas natural de importación”, dijo.

El funcionario señaló que la producción de electricidad con base en gas natural es de alrededor del 60 al 62 por ciento.

El consumo de gas en México es de 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios, donde 58 por ciento se usa en electricidad, 19 por ciento en Pemex, 12 por ciento en la industria y 11 por ciento en hogares y comercio.

De acuerdo con exposiciones anteriores de las autoridades federales, en México el 70 por ciento de electricidad se genera con gas natural, ya que sirve como sustituto de otros elementos más contaminantes. En cuanto a las importaciones, 75 por ciento proviene de Estados Unidos y únicamente 25 por ciento es de la producción nacional.

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FGR