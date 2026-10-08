Les cambian la ventanilla

Los que todavía tienen pendiente una revisión electoral, nos dicen, son los morenistas Andrés Manuel López Beltrán, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. El Tribunal Electoral determinó que las denuncias presentadas contra ellos por Movimiento Ciudadano —por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña— deben atenderse en Tabasco y Chihuahua, ahí donde presuntamente ocurrieron las conductas señaladas. También confirmó que no había indicios suficientes para abrir un procedimiento contra Morena por una supuesta estrategia nacional de posicionamiento. A los naranjas les cuestionaron que ese planteamiento descansara en conjeturas sobre hechos futuros. Pero, nos hacen ver, tampoco hay motivo para que los señalados echen las campanas al vuelo: la resolución no determinó si incurrieron en infracciones, pues esa tarea ya corresponde a las autoridades locales. Los emecistas tendrán que sostener sus acusaciones ante la instancia correspondiente y los denunciados esperar lo que ésta resuelva. Cambió la ventanilla; la respuesta sigue en veremos.