…Y promulga reforma de nacionalidad única

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó este miércoles la reforma constitucional de nacionalidad única, que a partir de 2028 exigirá contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria firmó el decreto durante su conferencia matutina, una vez concluido el proceso de aprobación en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. Su publicación fue anunciada para la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

“A partir del 2028, quien quiera postular al cargo de gobernador o gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidente o Presidenta de la República, sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, afirmó.

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La consejera jurídica y la titular del Ejecutivo, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la modificación recibió el respaldo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y fue aprobada por 22 legislativos estatales.

Añadió que el día anterior se había realizado la declaratoria correspondiente en la Cámara de Diputados y el Senado, con lo que se completaron los requisitos para que la Presidenta firmara el decreto.

Alcalde señaló que quienes aspiren a esos cargos deberán acreditar que sólo tienen nacionalidad mexicana antes de registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. Si cuentan con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella en los casos señalados.

Dijo que aún deben emitirse disposiciones reglamentarias para precisar cómo se realizará el trámite y ante qué autoridades deberá formalizarse, además de las adecuaciones a las leyes secundarias para implementar el cambio constitucional.

“Más adelante tendremos que emitir las disposiciones reglamentarias para que quede muy claro cuál es el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, no limitadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a los propios países de los cuales se tiene la nacionalidad”, explicó.