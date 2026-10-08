…Y promulga reforma de nacionalidad única

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó este miércoles la reforma constitucional de nacionalidad única, que a partir de 2028 exigirá contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La mandataria firmó el decreto durante su conferencia matutina, una vez concluido el proceso de aprobación en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. Su publicación fue anunciada para la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
“A partir del 2028, quien quiera postular al cargo de gobernador o gobernadora, Jefa de Gobierno, Jefe de Gobierno, Presidente o Presidenta de la República, sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, afirmó.
La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la modificación recibió el respaldo de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y fue aprobada por 22 legislativos estatales.
Añadió que el día anterior se había realizado la declaratoria correspondiente en la Cámara de Diputados y el Senado, con lo que se completaron los requisitos para que la Presidenta firmara el decreto.
Alcalde señaló que quienes aspiren a esos cargos deberán acreditar que sólo tienen nacionalidad mexicana antes de registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. Si cuentan con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella en los casos señalados.
Dijo que aún deben emitirse disposiciones reglamentarias para precisar cómo se realizará el trámite y ante qué autoridades deberá formalizarse, además de las adecuaciones a las leyes secundarias para implementar el cambio constitucional.
“Más adelante tendremos que emitir las disposiciones reglamentarias para que quede muy claro cuál es el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, no limitadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a los propios países de los cuales se tiene la nacionalidad”, explicó.