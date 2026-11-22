La noticia del fallecimiento del periodista Humberto Padgett generó profunda tristeza entre colegas, lectores y personas que siguieron su trabajo durante años. Detrás de su trayectoria como periodista de investigación también hubo una batalla personal que decidió compartir públicamente, conforme avanzaba su estado de salud.

El comunicador mexicano murió este domingo 22 de noviembre, después de enfrentar una enfermedad que afectó progresivamente su capacidad para hablar y realizar sus actividades cotidianas.

Su esposa, Mariel Ibarra Falcón, confirmó el fallecimiento mediante una publicación en redes sociales, en la que informó que Padgett murió en su casa, tranquilo y acompañado de sus seres queridos, después de más de un año de tratamiento.

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Queridos todos:



Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias. pic.twitter.com/9pgRfbB4MK — Mariel Ibarra F. (@Marielibarraf) November 22, 2026

¿De qué murió Humberto Padgett?

Humberto Padgett padecía cáncer de lengua, un tipo de enfermedad oncológica que forma parte de los tumores de la cavidad oral. El periodista hizo público su diagnóstico en agosto de 2025, cuando explicó que enfrentaba un padecimiento avanzado y que ya había comenzado a recibir atención médica.

Como parte de su tratamiento, fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le retiraron aproximadamente una tercera parte de la lengua. Posteriormente recibió quimioterapia y radioterapia para combatir el tumor y tratar de detener su crecimiento.

Sin embargo, la enfermedad continuó avanzando. En junio de 2026, Padgett compartió que el cáncer se había extendido al cuello y a uno de sus pulmones. Meses después, también informó que había afectado la parte superior del hígado y que había perdido la capacidad de hablar.

Durante sus intervenciones recientes habló sobre la atención médica que recibió y agradeció a los profesionales de la salud que participaron en su tratamiento.

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa, quien recordó su curiosidad, pasión por el conocimiento y compromiso con el periodismo.

Humberto Padgett León, junto a su esposa Mariel Ibarra en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT