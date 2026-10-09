CSP: Absurda, supuesta presión de EU a Morena 

La jefa del Ejecutivo, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de “absurda” y sin sustento la acusación del dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, de que Morena cedió a presiones de Estados Unidos para elegir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

La mandataria defendió las encuestas y atribuyó el señalamiento a la inconformidad por los resultados del proceso interno.

“No, es un absurdo. Realmente. No, no tiene ningún sustento lo que está diciendo”, respondió al ser consultada sobre las declaraciones que el dirigente petista hizo el miércoles en el Senado.

Alberto Anaya sostuvo que la presión estadounidense habría impulsado un desplazamiento de Morena hacia el centro y la centroderecha, y señaló a los perfiles seleccionados como expresión de ese cambio. La mandataria rechazó esa interpretación y recordó que el partido utiliza encuestas desde su formación para definir a quienes encabezan sus trabajos.

El dato: El PT sostuvo que los partidos del bloque oficialista deberían cerrar filas frente a las presiones de EU y afirmó que no percibe voluntad de sus aliados para concretar una alianza.

“Todo esquema es perfectible, el de cualquier partido político. Pero Morena, desde su formación, tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuesta. Y, pues, es el resultado de las encuestas”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo vinculó las críticas con el hecho de que algunos aspirantes respaldados por los partidos de la alianza no resultaron seleccionados, sin conceder que ello acreditara una intervención externa en las decisiones.

“Hay veces que no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos u otra persona. Y hacen estas interpretaciones que no tienen ningún sustento”, declaró.

El intercambio ocurre en medio de las diferencias entre Morena y el PT por las definiciones para las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Alberto Anaya expresó el miércoles dudas sobre la posibilidad de concretar una coalición total en 2027, pese a que su partido mantiene esa opción como objetivo. Indicó que las negociaciones siguen abiertas y que podrían derivar en acuerdos parciales, según la entidad y tipo de elección.

REVIRA. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, rechazó que Estados Unidos influyera en la selección de coordinaciones estatales y llamó al PT a mantener la unidad rumbo a 2027. “No estamos bajo presión de los gringos; no estamos cediendo a ningún grupo de interés”, afirmó.

La morenista expresó su desacuerdo con las declaraciones del dirigente petista y defendió la actuación de la mandataria.

“Estamos en un momento donde la Presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado este equilibrio difícil entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía”, sostuvo.

“Mucha grilla”, dice ante el ‘destape’ pro Harfuch

| Por Yulia Bonilla |

ante el planteamiento de considerar a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como posible candidato presidencial para 2030, la Presidenta Claudia Sheinbaum vio “mucha grilla” y “futurismo”. Además, evitó pronunciarse sobre una sucesión y aseguró que él está concentrado en sus responsabilidades.

El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, destacó la popularidad de García Harfuch, lo comparó con el actor Pedro Infante y lo ubicó entre los posibles aspirantes a la Presidencia.

Consultada al respecto, la mandataria aseguró que estas declaraciones forman parte de la promoción de los partidos y que los próximos comicios presidenciales todavía están lejos.

El Tip: Una encuesta coloca a Harfuch con 40.7% entre los perfiles de Morena mejor evaluados rumbo a 2030.

Rechazó opinar sobre si ve al titular de Seguridad como un eventual sucesor, aunque reconoció su capacidad, honestidad y profesionalismo. Destacó la valentía que, dijo, ha mostrado al continuar en labores después del atentado que sufrió.

“Pero Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad. Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México. Y es un hombre muy cabal”, declaró.

La jefa del Ejecutivo extendió ese respaldo a los demás integrantes de su Gabinete y sostuvo que ninguno está pensando en participar en próximas elecciones, pues están dedicados a cumplir sus tareas.

“No, no voy a hablar de eso, imagínese. No, ningún compañero que está trabajando en el Gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Ninguno”, afirmó.

Añadió que su equipo trabaja para sacar adelante al país en momento económicamente complejo. “Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres”, sostuvo.