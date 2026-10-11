Becas para el Bienestar benefician a más de 19.5 millones de estudiantes: Mario Delgado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con un beneficiario de la beca Gertrudis Bocanegra.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el programa Becas para el Bienestar ha beneficiado a 19.5 millones de alumnos de los tres niveles educativos durante el ciclo escolar 2025-2026, durante el que se ejercieron 141 mil 536 millones de pesos.

Al respecto, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que la cobertura del programa social, operado por Becas Bienestar Coordinación Nacional (BBCN), se incrementó en un 43.3 por ciento respecto al ciclo escolar anterior, al pasar de 13.6 a 19.5 millones de becarios.

El titular de la SEP explicó que 2.1 millones de alumnos recibieron becas en 36 mil 13 escuelas ubicadas en localidades indígenas; además, 25 mil 698 escuelas de localidades de alta y muy alta marginación cuentan con alumnos beneficiarios.

Por su parte, el coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León Trujillo, informó que, para el ciclo escolar 2026-2027, la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, registra 14 millones 960 mil 755 beneficiarios, con una inversión de 84 mil 820 millones 233 mil pesos.

Asimismo, señaló que 6 millones 694 mil 988 alumnos de primaria que forman parte del programa contaron con apoyo para útiles y uniformes escolares al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En educación media superior, destacó que la Beca Universal Benito Juárez alcanzará los 4 millones 200 mil beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión de 39 mil 542 millones 581 mil 500 pesos.

En educación superior, detalló que Jóvenes Escribiendo el Futuro cuenta con 414 mil 100 becarios, con una inversión de 12 mil 294 millones de pesos. Por su parte, la Beca Gertrudis Bocanegra, que inició operaciones en 2026, ha ejercido 312.2 millones de pesos para beneficiar a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario.

Mario Delgado subrayó que, como parte de la ampliación progresiva de derechos, Becas para el Bienestar avanza gradualmente hacia la universalización, particularmente en educación básica y media superior.

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cehr